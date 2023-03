Lo Russo e Timmermans a colloquio su transizione energetica

La transizione green, i diritti delle famiglie arcobaleno, la scelta della sede europea dell'Autorità anti corruzione. Questi alcuni dei temi al centro del colloquio, oggi a Palazzo civico, fra il sindaco Stefano Lo Russo e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, a Torino per il Cities Forum 2023. "Partendo dagli argomenti del Forum - spiega Lo Russo -, abbiamo affrontato il tema della dimensione energetica e anche di come la scelta sul motore endotermico impatterà su questo territorio. Abbiamo ragionato sulla questione di come accompagnare la transizione verso questa decisione, relativamente ai produttori di auto e al sistema dell'indotto, e ho rappresentato l'esigenza che la Commissione, l'Ue, accompagnino anche con strumenti adeguati questa transizione per gli effetti che avrà su tutto il comparto produttivo, in particolar modo del territorio torinese". Al centro del colloquio anche la candidatura di Torino per l'Authority anti-corruzione, "che saremmo onorati di ospitare", dice il sindaco, e il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. "Ho condiviso con lui la difficoltà in cui noi sindaco italiani ci stiamo muovendo - dice Lo Russo - e rappresentato l'idea di una mobilitazione che accompagni iniziative legislative in Parlamento con un'azione politica nel Paese. Dentro questa cornice l'elemento principale è l'eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini dell'Unione, argomento che lui sente suo. È una questione - conclude - su cui dobbiamo uscire da un dibattito che rischia di essere sterile a livello nazionale e porla a livello di rispetto dei diritti come garanzia e base di una comune apparenza all'Unione Europea".