Cade dal tetto del capannone, operaio morto nel Torinese

Un operaio bosniaco di 33 anni, residente a Biella, è morto a seguito di un incidente sul lavoro a San Mauro Torinese. L'uomo è precipitato dal tetto di un capannone di via Emilia durante i lavori di ristrutturazione. Un volo di circa dieci metri che non gli ha dato scampo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresa dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Il 33enne lavorava per una ditta che ha sede nel biellese.