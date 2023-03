Centrale del Latte d'Italia, ricavi +9% ma l'utile è in calo

La Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotata sul segmento Star, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 309 milioni, il 9% in più dell'esercizio precedente e un utile netto pari a 154.000 euro rispetto a 2,3 milioni. Il bilancio è stato approvato dal consiglio di amministrazione. L'ebitda è pari a 19,8 milioni, in lieve peggioramento rispetto ai 22,1 milioni del 2021, l'ebit a 2,7 milioni a fronte die 5,1 milioni del 2021. La posizione finanziaria netta è negativa per 58,7 milioni. Il Gruppo Centrale del Latte d'Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, produce e commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con diversi marchi.