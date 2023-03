Siccità: Pichetto, non c'è rischio razionamento nazionale

"Non esiste il rischio di un razionamento nazionale, possono esistere misure locali decise dai sindaci". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, che ha incontrato all'Ascom di Torino gli agenti del commercio. "Ci sono due aspetti - ha spiegato il ministro - da prendere in considerazione: da un lato l'emergenza attuale, dall'altro i tanti anni di immobilismo sulla realizzazione di infrastrutture. L'emergenza immediata riguarda l'agricoltura e il sistema di distribuzione idrica che investe regioni e comuni. Qualcuno dice di mettere un commissario nazionale: no, giuridicamente non ha senso, c'è una costituzione e va rispettata", ha aggiunto Pichetto.