Pnrr: Zangrillo, lavoriamo alle nuove competenze nella p.a.

"Le amministrazioni devono essere dotate di competenze adeguate per realizzare il Pnrr. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che questa mattina ha incontrato a Settimo sindaci e amministratori dell'area nord est di Torino. "Il Pnrr, con le sue risorse, è una opportunità straordinaria, ma anche una sfida complessa - sottolinea Zangrillo - Sappiamo bene che i Comuni hanno bisogno di figure tecniche adeguate. Per questo motivo sto lavorando col ministro Fitto a un provvedimento, che dovrebbe approdare la prossima settimana in Consiglio dei ministri, per rafforzare la Pubblica amministrazione. Il 2026 è un traguardo che non possiamo mancare". Nel corso dell'incontro, a cui sono intervenuti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Settimo Elena Piastra e il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, Zangrillo ha definito la pubblica amministrazione "una macchina essenziale per il funzionamento dello Stato" ed ha ricordato che "il 70% dei progetti previsti dal Piano ricadono proprio sulle amministrazioni territoriali. Dobbiamo creare le condizioni affinché le amministrazioni dispongano delle competenze necessarie a realizzare i progetti del Piano nei tempi previsti".