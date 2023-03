P.a: anagrafe digitale dei dipendenti, pubblicato il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici nella direzione del fascicolo digitale. Lo ha ricordato il ministro Paolo Zangrillo che questa mattina a Settimo Torinese ha incontrato gli amministratori pubblici della zona. "L'Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della Pa - sottolinea Zangrillo -. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni. Favorirà inoltre i processi di sviluppo delle competenze. A regime - prosegue Zangrillo - il fascicolo elettronico del dipendente sarà integrato con le informazioni acquisite sul Portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità".