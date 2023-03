Zambaia candidata sindaco per il centrodestra a Pianezza

Sara Zambaia, 35 anni, consigliera regionale della Lega, è la candidata, per il centrodestra, alla corsa per il sindaco di Pianezza (Torino). Ad appoggiarla per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, che la vedrà contrapposta al candidato del centrosinistra e M5s, Giovanni Minò, oltre Lega, Fratelli d'Italia, e Forza Italia, la lista civica "Insieme per Pianezza", che ha governato la città nel ultimi tre mandati amministrativi. "Sono orgogliosa e allo stesso tempo emozionata per questa avventura. Perché mi candido nella mia città, dove sono cresciuta e dove ho mosso i primi passi in politica - ha spiegato alla presentazione questa mattina alla sede elettorale -. la coerenza e l'etica. Senza questi valori la politica, che ritengo debba tornare ad essere un'arte nobile anche a Pianezza, non può definirsi credibile". Una avventura che condividerò assieme a tantissimi amici che dal primo istante hanno deciso di sostenermi e darmi fiducia. In primis i quattro gruppi, civici e politici, che comporranno la coalizione. E poi tutti i Pianezzesi che in questi mesi mi hanno spronata e convinto a compiere il passo di candidarmi alla carica di sindaco di Pianezza". Questa mattina erano presenti la segretaria provinciale della Lega Elena Maccanti, il coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Rosso, della deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e del presidente dell'associazione Insieme per Pianezza Davide Mensio. "Pianezza deve essere una città a misura di famiglia, associazionismo, bambini e anziani. Una Pianezza a misura di tutti - ha continuato Zambaia - Il nostro progetto vuole, in primis, mettere al centro tre valori fondamentali, per me e per i nostri candidati: il rispetto, la coerenza e l'etica. Senza questi valori la politica, che ritengo debba tornare ad essere un'arte nobile anche a Pianezza, non può definirsi credibile".