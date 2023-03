Siccità, Salvini: domani tavolo per evitare disastro del 2022

"Piemonte, Lombardia e parzialmente Veneto sono le Regioni che soffrono di più, perché se non nevica d'inverno non c'è acqua d'estate. Basta guardare l'emergenza eccezionale dei laghi. Quello che sto facendo al ministero da 4 mesi è recuperare tutti i vecchi progetti, riprogettarli e rifinanziarli. Poi ovviamente tutte le Regioni chiedono contributo e il tavolo che si riunisce domani ha il compito di mettere tutti d'accordo per evitare un'estate disastrosa come quella dello scorso anno". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento dell'Anbi a Vercelli.