Stellantis, puntiamo a modello distribuzione sostenibile

"La visione di Stellantis è quella di promuovere un modello di distribuzione sostenibile basandosi su una rete di distribuzione multimarca performante, efficiente e ottimizzata per essere in linea con i cambiamenti normativi e le evoluzioni dell'industria automobilistica". Lo sottolinea l'azienda in merito al nuovo contratto con i dealer. "Il New Retailer Model - spiega Stellantis - sarà adottato a partire dalla metà del 2023, a cominciare da tre mercati (Austria, Belux, Paesi Bassi) e progressivamente esteso a tutta l'Europa dopo la prima fase pilota. Il dialogo tra Stellantis e le associazioni dei concessionari europei è pragmatico, orientato al business, basato sulla piena trasparenza e su colloqui e interazioni molto costruttivi". "Abbiamo preso atto dei primi feedback positivi espressi dalle associazioni dei concessionari europei e questo rappresenta un passo avanti fondamentale per affrontare le prossime tappe" ha dichiarato Maria Grazia Davino, responsabile Sales and Marketing per Enlarged Europe. "L'implementazione nei Paesi pilota, in accordo con l'Associazione Europea dei Concessionari, è gestita in modo da garantire il corretto coinvolgimento delle associazioni nazionali, preparando l'adattamento locale dei contratti - poiché stiamo costruendo insieme un modello sostenibile per garantire la soddisfazione dei clienti".