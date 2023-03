A Torino trovata valigia con dentro ordigni, isolata la zona

Allarme bomba questa mattina a Torino, nel quartiere Madonna del Pilone. In piazza Giovanni Toselli è stata rivenuta una valigia in un bidone dell'immondizia. A scoprirla gli addetti alla raccolta rifiuti dell'Amiat. A quanto si apprende da fonti investigative, al suo interno c'erano due granate, tre mine antiuomo modello "boobytrap", e diverse munizioni. Sul posto sono interventi gli agenti di polizia della Questura, con gli artificieri che hanno portato via gli ordigni per accertamenti e stabilire se il materiale ritrovato avesse la carica e quindi potesse esplodere. Durante le operazioni la zona è stata isolata.