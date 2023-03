Intesa Sanpaolo: domani assemblea su bilancio 2022

L'assemblea di Intesa Sanpaolo è convocata presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10 del 28 aprile 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno: Approvazione del bilancio d’esercizio 2022 della Capogruppo; Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2023 basato su strumenti finanziari; Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo