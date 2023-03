Figli coppie gay : Lo Russo, tema non è maturità surrogata

"C'è un tema che credo venga posto in maniera errata nella discussione, quello della maternità surrogata. Il tema non è questo, ma il quadro di certezze per i figli delle coppie omogenitoriali. Usare quello per tenere tutto fermo secondo me è un errore. Serve una legge che dia certezza giuridica ai figli delle famiglie arcobaleno ed è quello su cui ci stiamo muovendo". Così, a margine dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della sede dell'Ascom, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "C'è un fronte comune dei sindaci, vogliamo che questa sia una battaglia trasversale e come sindaci italiani che condividono l'impostazione culturale, chiediamo al Parlamento di legiferare", sottolinea, ricordando che sulla battaglia per il riconoscimento dei figli arcobaleno "stiamo organizzato per il 12 maggio a Torino, verosimilmente al Teatro Regio, un'iniziativa su questo con gli amministratori e amministratrici locali, che auspichiamo sarà il più partecipata possibile a livello nazionale. Inoltre - aggiunge - domani abbiamo una riunione per decidere quali azioni intraprendere come sindaci". L'idea, spiega, "è quella di assumere una iniziativa istituzionale", in particolare "per supportare un eventuale progetto di legge qualora il Parlamento sia inerte", conclude, ricordando che "ci sono una serie di testi in discussione".