Decidere di fare sport è la scelta migliore che puoi fare

Sarebbe banale dire che lo sport è una parte importante della vita delle persone. Dopotutto, sin da piccoli ci rendiamo conto che l'attività fisica è divertente e fa bene: ci fa sfogare, ci mantiene in forma e ci aiuta spesso a socializzare. Tuttavia è sempre troppo sottovalutato l'impatto significativo sulla salute e il benessere a lungo termine. Oltre agli ovvi benefici fisici ed estetici, infatti, l'attività fisica ha anche un effetto psicologico sulla motivazione, migliorando scientificamente l'umore e allungando l'aspettativa di vita.

Scegliere di fare sport, anche con esercizi semplici, è fondamentale per prevenire le malattie croniche. Certo, potremmo dire che è il NON fare sport e condurre una vita estremamente sedentaria a causare con più incidenza queste malattie, ma gli studi hanno dimostrato che proprio il mantenersi in allenamento è un'opzione migliore anche del semplice "fare sforzi", come succede per molte persone al lavoro.

Lo sport come valvola di sfogo

Se, infatti, il lavoro manuale è un vero e proprio "esercizio" fisico, non lo è altrettanto mentalmente. Lo sport ha un impatto positivo anche sul benessere mentale. Ci stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere e aiuta a combattere la depressione, l'ansia e lo stress, fin troppo diffusi oggi. Inoltre, lo sport aumenta la sicurezza in sé stessi e la motivazione, tutti tratti che possono migliorare la vita quotidiana e aumentare la felicità.

Fin quando non si svolge alcuno sport, molti benefici rimangono "sopiti". Molti studi scientifici hanno ad esempio dimostrato che l'esercizio fisico allunga l'aspettativa di vita. Innumerevoli gli studi che chi svolge attività fisica regolare vive più a lungo della media. Questo è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la prevenzione delle malattie croniche, la migliore salute mentale e la gestione del peso.

Se poi il pericolo è di rimanere a "corto di energie" perché si è deboli di costituzione, o magari per via di sforzi fisici periodici sul luogo di lavoro, niente ci impedisce di rivolgersi ad attività specifiche, come il negozio di integratori per la salute e lo sport e acquistare prodotti pensati proprio per l'allenamento intenso.

I numeri dello sport: nero su bianco dei benefici

Per chi non fosse comunque molto convinto, i numeri non lasciano dubbi: ne riportiamo solo alcuni dei più notevoli.

- Prevenzione delle malattie croniche. Una review di oltre 300 studi ha dimostrato che l'attività fisica regolare è associata a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete, cancro e altre malattie croniche. Ad esempio, l'attività fisica regolare è associata a un rischio ridotto del 30-40% per quanto riguarda le malattie cardiovascolari.

- Migliore salute mentale: uno studio ha rilevato che l'esercizio fisico regolare riduce il rischio di depressione del 30% e quello di ansia del 25%.

- Gestione del peso: sembra anche qui piuttosto banale, ma studi scientifici hanno evidenziato che il rischio ridotto del 60% di sviluppare obesità è una delle cause principali per vivere meglio e più a lungo.

In sostanza, scegliere di fare sport non è una scelta solo per sé stessi: anche i nostri cari ci ringrazieranno e noi dovremmo spronarli a mettersi in moto a loro volta!