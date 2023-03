Stellantis, a Mirafiori 15 operai slovacchi per la 500e

Arrivano a Mirafiori lunedì 17 operai slovacchi, in forza nello stabilimento del gruppo di Trnava. Lavoreranno per alcuni mesi sulla linea della 500 elettrica per dare supporto, attraverso il loro contributo e le loro competenze, allo sforzo produttivo richiesto da Stellantis. Altri due lavoratori arriveranno dalla Sevel di Atessa. Lo ha comunicato questa mattina l'azienda ai sindacati. "Anche il sindacato - commenta Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal - dovrà rassegnarsi al considerare il fatto che un'azienda multinazionale eserciti la propria attività su più scenari e che di conseguenza dovremo fare i conti, sia per il presente che per il futuro, con sempre più frequenti scambi di lavoratori, sia per ragioni di capacità professionali sia per questioni puramente solidaristiche. Già diverse centinaia di lavoratori, principalmente dello stabilimento di Melfi, operano in trasferta negli stabilimenti francesi e in quello di Pomigliano; nei prossimi mesi diverse centinaia di lavoratori dello stabilimento di Termoli, dove si producono motori endotermici e cambi, saranno chiamati a svolgere per mesi attività di formazione nella Gigafactory francese di Acc; così come nei prossimi giorni alcuni lavoratori dello stabilimento Stellantis slovacco presteranno la loro opera transitoriamente nello stabilimento di Mirafiori, per aiutare i lavoratori italiani a far fronte alla crescita di domanda delle vetture 500Bev e del Ducato. Chi parla di dumping non sa di che cosa sta parlando, poiché i lavoratori slovacchi vedranno accresciuta la loro normale retribuzione con una indennità di trasferta e hanno dato il loro assenso alla trasferta in forma volontaria.