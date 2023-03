Saracco, a Torino nessun ritardo su Pnnr, pronti bandi Nodes

"Qui non c'è alcun ritardo per il Pnrr. Partiamo domani con i primi bandi". Lo ha sottolineato il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, che ha presentato Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile, progetto da 110 milioni di euro, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Pnrr per accelerare la transizione ecologica e digitale. "E' un'azione importante, sostenuta anche dalla Regione. Darà maggiore competitività, anche sul trasferimento tecnologico e sull'innovazione di prodotto, alle nostre imprese. E' stato studiato per essere complementare alle risorse europee del Fesr", ha detto l'assessore regionale Andrea Tronzano. Il progetto Nodes, a cui il Politecnico di Torino collabora con 24 partner, punta a supportare progetti di ricerca applicata, a stimolare l'innovazione nelle pmi e alla creazione di nuove imprese. Nei tre anni di durata ha l'obiettivo di creare filiere di ricerca e trasferimento tecnologico in diversi ambiti: mobilità sostenibile e aerospazio, green technologies, industria del turismo e cultura, montagna digitale e sostenibile, industria della Salute e silver economy, agroindustria. Il progetto coinvolge Piemonte, Valle d'Aosta e le province più occidentali della Lombardia, Varese, Como e Pavia.