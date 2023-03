Affidati i lavori per recupero di Palazzo Giusiana a Ivrea

Il Comune di Ivrea ha affidato i lavori per il recupero dello storico Palazzo Giusiana, ex sede della procura e del tribunale, dei giardini Giusiana e della Sala Cupola. Il palazzo sarà oggetto di una profonda ristrutturazione per l'ampliamento del Liceo Botta e per la restituzione alla città delle aree più prestigiose. La Sala Cupola sarà completamente rifunzionalizzata dal punto di vista impiantistico e adeguata alla normative odierne. Il progetto è finanziato con 9,7 milioni di euro dal Pnrr nell'ambito della Missione 5 del "Inclusione e coesione": i lavori si concluderanno entro il 2026.