Stellantis: commissione Comune Torino, preoccupati per Mirafiori

Preoccupazione per le notizie apparse sugli organi di stampa, secondo le quali Stellantis si starebbe adoperando per trasferire a Torino un gruppo di operai dalla Slovacchia, per la produzione della 500 elettrica a Mirafiori. Ad esprimerla, in apertura di seduta, la Commissione Lavoro del Comune di Torino. Evidenziando come "questo intendimento sia in contraddizione con la presenza di molti lavoratori in contratto di solidarietà", il presidente Pierino Crema ha dichiarato che la Commissione "non condivide la scelta di Stellantis" e ha "espresso piena solidarietà alle organizzazioni sindacali che, a loro volta, hanno manifestato preoccupazione". Un sentimento analogo a quello dell'assessora al Lavoro, Gianna Pentenero, che ha sottolineato la necessità di comprendere perché il piano di investimento del gruppo Stellantis, presentato nei tavoli di concertazione, "sia disallineato rispetto alle risorse umane".