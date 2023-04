Ce n'est qu'un debate

Un balsamo per le orecchie e per il cervello di chiunque abbia ancora la passione per la retorica come arte del confronto politico. Ascoltare gli studenti dei cinque istituti della regione sfidarsi, come hanno fatto ieri nell’aula del Consiglio regionale del Piemonte, in un torneo di “debate” sull’uso della violenza come strumento politico è stato una sorta di risarcimento intellettuale per un consesso ormai rassegnato alla carestia lessicale e all’analfabetismo culturale degli eletti dal popolo sovrano. Tra dotte citazioni di Popper e Heidegger e ragionamenti con più di una subordinata, gli allievi hanno duellato a lungo fino alla vittoria del liceo Regina Margherita di Torino con una squadra tutta al femminile composta da Antonietta Nanni, Chiara Bertetti, Sara Atiah e Letizia Ferrari. Una lezione per i vari Preioni, Sarno, Gagliasso, Allasia.