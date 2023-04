Sanità: Pd, a Cuneo pagano incapacità della Giunta Cirio

"Anche a Cuneo i cittadini pagano un prezzo altissimo per la politica degli annunci della Giunta Cirio In questi giorni è toccato ai cuneesi pagare il prezzo dell'incapacità della Giunta Cirio sulle politiche sanitarie. La politica degli annunci non più è sufficiente a coprire le mancanze e i gravi disservizi che oramai sono presenti in tutto il Piemonte: - liste di attesa interminabili, - assunzioni a picco, - progetti di edilizia sanitari solo annunciati e addirittura bloccati". Lo afferma il segretario regionale del Partito Democratico Piemonte, Domenico Rossi. Secondo l'esponente dei Dem "cresce la sanità privata e si nega il diritto universale alle cure per chi non ha la possibilità di pagare le prestazioni. Cirio e Icardi devono risposte concrete ai cittadini cuneesi. Il Partito Democratico regionale sarà a sostegno di tutte le realtà territoriali che chiedono alla Regione impegni concreti e fruibilità dei servizi, a partire dalla realizzazione di progetti importanti come il nuovo ospedale di Cuneo". "Abbiamo proposto più volte una soluzione: creare una struttura centralizzata e specializzata per questi progetti che possa affiancarsi o sostituirsi come stazione unica appaltante alle singole aziende sanitarie", aggiunge Rossi, che conclude: "martedì in consiglio regionale il gruppo del Partito Democratico tornerà ad incalzare presidente e assessore su tutti questi temi perché i piemontesi meritano rispetto e risposte. Perché il diritto alla salute deve essere universale e soprattutto fruibile.