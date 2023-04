Codice appalti: Appendino, M5s a Torino e in ogni piazza

"Siamo qui e nelle altre piazze d'Italia con una nostra delegazione per denunciare, oltre alla scelta folle del governo di eliminare la cessione del credito fiscale nel superbonus, questo nuovo codice degli appalti, con il suo meccanismo di subappalti a cascata senza limiti". Lo ha detto oggi Chiara Appendino, parlamentare dei Cinque Stelle, oggi presente alla manifestazione portata nel quartiere Falchera a Torino dai sindacati. "In campagna elettorale - ha aggiunto - Meloni aveva detto che avrebbe tutelato il superbonus, ma le giravolte di questo governo, fra trivelle, accise e altro, ormai non si contano più. Ora stanno massacrando il settore dell'edilizia. E ogni giorno si inventano un reato nuovo per distogliere l'attenzione dei cittadini".