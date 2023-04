Lavorare gratis. A 40mila euro

Dicono che… più d'uno in Regione sia saltato sulla sedia nel leggere la delibera con cui il direttore generale dell’ospedale di Novara Gianfranco Zulian ha assegnato 39mila euro al generale dei Carabinieri in pensione Maurilio Liore. E pensare che il suo apporto avrebbe dovuto essere gratuito, come del resto annunciato al momento dell'ingaggio. L’ex comandante del reparto operativo dovrà monitorare l’attuazione del protocollo di legalità legato alla realizzazione della nuova Città di Salute. E se qualcuno dovesse ritenere troppo onerosa tale consulenza, della durata di 11 mesi, sappia che – come specificato nel documento – il generale Lione aveva richiesto 39.500 euro. Solo “a seguito di una ulteriore negoziazione” Zulian è riuscito ad arrotondare per difetto.