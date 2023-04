Elkann, Stellantis tra i primi tre per ricavi e margini

"Nel 2022 abbiamo registrato solidi risultati finanziari che ci hanno distinto dai nostri concorrenti con una combinazione di scala e crescita a due cifre. Siamo tra i primi tre nel nostro settore per ricavi e margini e abbiamo raggiunto il primo posto in termini di utile operativo assoluto, pari a 23,2 miliardi di euro". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. "Sono orgoglioso del modo in cui Carlos, il leadership team e i loro colleghi hanno ottenuto grandi risultati quest'anno, gestendo la turbolenza con creatività e resilienza", ha aggiunto Elkann.