Stellantis, +23,3% le auto vendute a marzo in Europa

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di marzo in Europa occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito) 251.122 auto, il 23,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota è pari al 17,7% a fronte del 18,1% di marzo dell'anno scorso. Nel trimestre il gruppo ha venduto 574.879 auto, con una crescita del 9,7% rispetto all'analogo periodo del 2022, mentre la quota è in calo dal 19 al 17,8%.