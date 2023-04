Milano-Cortina: Fontana, Torino? Non si può avere un'altra sede

"Non ho parlato con il governatore Alberto Ciro. Certo mi dispiace che non possiamo coinvolgere il Piemonte. Ma le difficoltà di avere un'ulteriore sede" per i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina "avrebbe creato problemi". Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha detto dopo la decisione ieri della fondazione che organizza i giochi di avere le gare di pattinaggio di velocità nei padiglioni di Rho di Fiera Milano. A margine della presentazione del premio internazionale Antonio Mormone, dedicato al violino, ha spiegato che "le difficoltà sarebbero state anche per i giornalisti, che non possono sdoppiarsi". Nell'incontro di oggi pomeriggio con il presidente del Cio Thomas Bach, "faremo un punto della situazione. Sentiremo se ha delle richieste" ha aggiunto.