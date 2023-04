Clima: Valle (Pd), per centrodestra problema non esiste

"Per il centrodestra l'emergenza climatica continua a non esistere. Oggi è stato respinto un mio ordine del giorno per un piano straordinario di comunicazione, mentre i ragazzi di Extinction Rebellion, Fridays for Future e degli altri movimenti ambientalisti ci hanno ricordato ancora una volta, con una manifestazione davanti a Palazzo Lascaris, che il tempo sta scadendo". Così il Dem Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, a margine dei lavori per l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione. "Purtroppo questa giunta regionale di centrodestra - dice Valle - si è dimostrata sorda alle legittime richieste di chi sta difendendo il pianeta, e ha respinto il mio ordine del giorno con il quale chiedevo semplicemente un impegno a stanziare risorse idonee per un piano di comunicazione con l'obiettivo di rendere visibile e condiviso lo stato d'emergenza ambientale nel quale stiamo già vivendo". "Il nostro Pianeta sta morendo - aggiunge - e non esiste un piano B. Ma invece di fare la propria parte, la Giunta di destra procede ignorando ogni appello come se l'emergenza non esistesse"