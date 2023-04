Peste suina: tre nuovi casi in Liguria, sono 223 in totale

Tre nuovi casi di peste suina sono stati rilevati dall'Izs, l'Istituto zooprofilattico sperimentale in Liguria, facendo salire così i casi a un totale di 223. Restano invece stabili a 378 in Piemonte, portando le due regioni a 601 casi nel complesso. I tre nuovi casi liguri, che emergono dall'aggiornamento al 20 aprile, sono stati registrati in provincia di Savona: uno a Giusvalla (cinque in quel comune da quando è iniziata l'emergenza), uno a Sassello (cinquanta); uno a Stella (sei).