Pnrr: M5s, subito Commissione per monitorare uso fondi

Istituire anche nel Consiglio regionale del Piemonte una Commissione speciale sul monitoraggio del Pnrr: lo chiede un ordine del giorno depositato oggi dal gruppo del Movimento 5 Stelle. "Il Pnrr - affermano i pentastellati - rappresenta un'occasione unica per il Piemonte del futuro: un treno da non perdere, un'opportunità da affrontare al meglio per rilanciare il Piemonte dopo la pandemia e l'attuale crisi economica. E' un risultato straordinario ottenuto del governo Conte che ora rischia di andare in parte perso". "E' così fondamentale - sottolineano - monitorare con attenzione gli interventi, l'uso dei fondi da parte della Regione e l'efficacia dei bandi regionali. La Commissione sarebbe uno strumento efficace per garantire piena trasparenza sull'impiego delle risorse, il Consiglio regionale della Lombardia su proposta del Movimento 5 Stelle lo ha già fatto". "Auspichiamo, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale - aggiungono - che anche in Piemonte si riesca ad arrivare all'obiettivo. In ballo c'è il futuro della Regione, dei sui territori, delle sue comunità".