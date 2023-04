SANITÀ

Minniti commissario al San Luigi

Al vertice dell'azienda ospedaliera universitaria l'attuale direttore sanitario dell'Asl To3. Una nomina condivisa, sia pure informalmente, con il rettore Geuna. Il medico con lunga esperienza gestionale prende il posto di Arena passato a dirigere l'Asl di Asti

È Davide Minniti il successore di Francesco Arena alla guida dell’Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano. Le anticipazioni fatte un paio di settimane fa dallo Spiffero hanno trovato conferma oggi nella delibera della giunta regionale con cui Minniti, attuale direttore sanitario dell’Asl To3 è stato nominato commissario dell’azienda ospedaliera universitaria.

Una scelta per molti versi annunciata quella caduta sul medico che vanta un lungo curriculum, pubblicazioni scientifiche e tra gli incarichi precedenti anche un’esperienza direttiva alla Città della Salute. Annunciata e non meno condivisa con l’Università, sia pure informalmente visto che al contrario di quanto prescrive la legge per la nomina del direttore generale, l’approvazione dell’ateneo non è obbligatoria nel caso di tratti di un commissario. Tuttavia gli incontri dei giorni scorsi tra l’assessore alla Sanità Luigi Icardi e il rettore Stefano Geuna avevano avuto al centro proprio la figura con cui sostituire Arena, il quale dal primo maggio si insedierà alla direzione dell’Asl di Asti.

Classe 1972, già direttore sanitario del presidio ospedaliero di Rivoli e di Pinerolo, poi a capo della pianificazione strategica e monitoraggio delle attività sanitarie dell’Asl To3, Minniti diventa nel 2019 direttore sanitario delle stessa azienda subentrando a Monica Rebora, trasferitasi al Santa Croce e Carle di Cuneo, incarico che ha lasciato alcune settimane fa dopo le dimissioni del direttore generale Elide Azzan.