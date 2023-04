Covid: Icardi a ministro, Regioni hanno assoluta necessità ristori

Le Regioni hanno "l'assoluta necessità" di ottenere dal governo il ristoro delle spese, non riconosciute dall'esecutivo precedente, sostenute durante l'emergenza Covid, che per il Piemonte ammontano ad almeno 300 milioni di non riconosciute dal precedente Governo. E' quanto ha fatto presente oggi l'assessore regionale alla sanità, Luigi Genesio Icardi, al ministro della salute, Orazio Schillaci, nel corso di un incontro a Roma. "Si tratta - informa una nota dell'assessorato - di risorse che nella fase dell'emergenza sono risultate di vitale importanza per la salute dei cittadini e che ora, se non rimborsate, mettono in difficoltà i bilanci delle Sanità regionali, compromettendo le potenzialità dell'assistenza". Icardi, oltre al ministro Schillaci, a Roma ha incontrato anche i vertici nazionali dell'Inail. Fra gli argomenti toccati nel corso delle riunioni figura il piano complessivo degli investimenti di edilizia sanitaria del Piemonte.

Quanto agli investimenti per l'edilizia sanitaria, si è parlato della messa a punto, in particolare, delle procedure per l'utilizzo delle risorse a fondo perduto dell'articolo 20 e dei finanziamenti garantiti dall'Inail. "Riguardo a questi ultimi - informa l'assessorato - la firma del protocollo per avviare l'iter operativo dei singoli progetti in esame è prevista per fine maggio. Per i fondi dell'Articolo 20 si procederà con accordi stralcio, a cominciare dai progetti più avanzati, parallelamente alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro che si incontrerà periodicamente per valutare lo stato di attuazione dei singoli interventi".