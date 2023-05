Palmer, lascio dopo 20 anni Stellantis in buona forma

"Non ho nulla di particolare da dire, sono scelte individuali. Sono stato qui 20 anni, credo sia un tempo ragionevole. La società è in buona forma e credo sia il momento giusto per lasciare". Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, spiega così la sua uscita dal gruppo a giugno.