Stellantis, incontro tecnico in Comune su hub Mirafiori

Oggi pomeriggio in Comune si è svolto un incontro con Regione e Stellantis a cui hanno partecipato l'assessore comunale al Lavoro Pentenero e l'assessore regionale alle Attività produttive Tronzano con i responsabili dell'azienda per l'Italia delle relazioni istituzionali e delle risorse umane Daniele Chiari e Giuseppe Manca. Erano presenti anche il direttore generale del Comune Alessandra Cimadom e il direttore competitività del sistema regionale Giuliana Fenu. Pentenero e Tronzano sottolineano che l'incontro si inerisce nel quadro delle riunioni periodiche tra le istituzioni e Stellantis. In particolare quello di oggi è stato un incontro tecnico di aggiornamento sull'avanzamento del progetto per l'Hub dell'economia circolare che troverà casa a Mirafiori. Stellantis ha già avviato ad aprile la selezione interna delle professionalità che potranno essere impiegate nel centro, che rappresenta il primo hub di questo tipo che l'azienda farà nascere in Europa, e parallelamente procedono tutte le altre attività propedeutiche alla partenza dell'Hub in autunno.