Stellantis, ricavi in crescita del 14% nel trimestre

Stellantis continua a crescere nel 2023 in tutti i segmenti e in tutte le aree geografiche. I ricavi netti realizzati nel primo trimestre ammontano a 47,2 miliardi di euro, il 14% in più dello stesso periodo del 2022 soprattutto grazie alle maggiori consegne e ai prezzi favorevoli. Le consegne consolidate, pari a 476 mila, sono in crescita del 7% principalmente per il miglioramento della fornitura dei semiconduttori. Le vendite di auto elettriche sono una priorità per il gruppo: nel trimestre sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022 ed è previsto il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023 per arrivare a un'offerta totale di 47 entro la fine del 2024. Nonostante i risultati superiori alle attese a Piazza Affari il titolo ha perso terreno, anche se poi ha chiuso la giornata a -0,28%. "Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore - ha sottolineato Palmer - mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti. Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell'intero anno una robusta performance finanziaria". Palmer ha confermato la guidance per l'intero anno e ha sottolineato "i buoni risultati" conseguiti dalla Maserati che ha venduto 8.400 auto, con un aumento del 95%, grazie soprattutto alla Grecale e alla nuova GranTurismo. In Nord America e nell'area Europa allargata le consegne del Tridente sono più che raddoppiate e i ricavi sono cresciuti del 65% a 691 milioni di euro. Sul suo imminente addio al gruppo Palmer ha spiegato di non avere "nulla di particolare da dire": "Le scelte individuali sono state fatte. Sono stato qui 20 anni, credo sia un intervallo ragionevole di tempo per andare altrove. Lascio un'azienda in buona forma", ha spiegato il manager che a giugno uscirà dal gruppo dopo vent'anni in Fiat, Fca e nella società nata dalla fusione con Psa. Al 31 marzo 2023 gli stock complessivi di auto nuove di Stellantis sono arrivati a 1,302 milioni di unità "riflettendo un ritorno a livelli normali di stock", ha detto Palmer, comprese 384mila unità di auto del gruppo. Per quanto riguarda il dividendo di 1,34 euro approvato dall'assemblea, sarà pagato agli azionisti il 4 maggio, mentre la prima tranche di 500 milioni di euro del programma di buyback da 1,5 miliardi si dovrebbe concludere entro giugno.