L'uovo (e la frittata) di Gallina

Dicono che… la “battaglia” sulla Crt abbia lasciato tra i feriti sul campo anche Dario Gallina. Il presidente della Camera di Commercio di Torino, infatti, senza dare retta a quanti predicavano prudenza, si è schierato per la riconferma di Giovanni Quaglia subendo un sonoro smacco dall’elezione di Fabrizio Palenzona. In via Carlo Alberto c’è chi si prepara a chiedere conto di una scelta “non condivisa” e che rischia di mettere ai margini l’ente camerale, al punto che per tentare di recuperare il rapporto con il neopresidente si pensa di puntare per il futuro board sull’evergreen Ferruccio Dardanello, past president di Unioncamere, a lungo ai vertici piemontesi e nazionali di Confcommercio, ma soprattutto grande amico del camionista di Tortona. Un altro non torinese, giusto per rimarcare il ruolo sempre più residuale del capoluogo.