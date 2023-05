Armi, droga e 1,6 milioni in casa: arrestato ad Asti

Armi, droga e contanti per oltre un milione e 600 mila euro. Questo ha recuperato la guardia di finanza nell'Astigiano nel corso dell'operazione "Campo dei miracoli", che ha portato all'arresto di un 38enne già conosciuto dalle forze dell'ordine. Nell'intercapedine di un muro della sua abitazione sono stati trovati e sottoposti a sequestro a 250.170 euro in contanti, 570 grammi di cocaina, 1.406 grammi di hashish, 22 grammi di marijuana, 31 grammi di canapa indiana e 2 documenti di identità falsi. Nella serra di un casolare in località Valleversa, di proprietà dell'indagato, erano sotterrati 7 involucri termosigillati contenenti 1.399.720 euro in banconote di vario taglio e 8 pacchi contenenti armi e cartucce; il materiale è risultato di provenienza furtiva. Nel marzo 2021 l'uomo era già stato oggetto di un provvedimento cautelare eseguito dai finanzieri di Asti nell'ambito dell'operazione "Valle Verde". Attualmente, dopo la condanna inflitta in primo grado, è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il processo d'appello è in corso.