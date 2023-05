Alessandria, arrivati 29 carabinieri dalle scuole allievi

Sono 29 i carabinieri provenienti dalle scuole allievi, giunti al comando provinciale di Alessandria. Di età compresa fra i 21 e i 27 anni, sono stati destinati ai cinque comandi compagnia di Alessandria (sei), Novi Ligure (otto), Casale Monferrato (quattro), Tortona (cinque) e Acqui Terme (sei). E da qui alle rispettive stazioni dipendenti. Tra loro, dodici provengono dalla Campania, nove dalla Sicilia, quattro dalla Liguria, due dalla Lombardia, uno dalla Puglia e uno dalla Toscana. Tra loro ci sono otto donne e un ragazzo nato in Ucraina. La scelta di destinare i giovani carabinieri alle stazioni - come spiega una nota - ha come scopo quello di "aumentare il numero di servizi preventivi e la presenza sul territorio, così da fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini".