Fratelli di Sesia

Dicono che… l’apertura di una sede fisica di Fratelli d’Italia nel territorio dell’Est Sesia, e più precisamente a Carpignano (Novara), stia suscitando un certo interesse. Senza adeguata rappresentanza da molto tempo, e in cerca di un punto di riferimento attendibile, cittadini e imprese osservano da vicino i promotori di questa iniziativa, attribuibile essenzialmente al sindaco di Recetto Lido Beltrame e Edoardo Locarni, che in passato aveva militato in Azione Giovani al fianco di Federico Binatti. Questo territorio, in fondo, è stato privato da tempo del suo politico di riferimento, l’ex consigliere regionale di estrazione aennina Roberto Boniperti, caduto in disgrazia dopo le vicissitudini giudiziarie legate a Rimborsopoli e da allora non ha trovato altre figure di riferimento. Certo ci sarebbe Marzia Vicenzi, prima cittadina di Vicolungo, anche lei con un passato in An, poi migrata nel Pdl e poi in Forza Italia, salvo avvicinarsi recentemente in FdI ma sempre con un occhio rivolto alla Lega e pure alla civica Forza Novara, soprattutto da quando rappresenta la componente più vicina al governatore Alberto Cirio. Insomma, i continui cambi di casacca hanno disorientato un po’ i paesani dell’Est Sesia, gente concreta poco avvezza ai giochi di partito. I primi ad accorgersi dei movimenti di Beltrame e Locarni sono stati alcuni imprenditori della zona che si sono affrettati a riposizionarsi per non perdere i posti in tribuna. Vedremo in futuro se questo territorio tornerà centrale negli assetti politici e non solo tirato in ballo nelle dispute per l’acqua in tempi di siccità.