Peirone bis

Dicono che… al Ceip siano ormai un lontano e brutto ricordo le stagioni costellate di scontri tra enti e polemiche. Prova ne è che il rinnovo dei vertici del Centro Estero per l’Internazionalizzazione, l’ente costituito con il sostegno regionale e del sistema camerale e universitario piemontese per la promozione del business sui mercati esteri delle imprese del territorio e l’attrazione di investimenti, sia avvenuto con il consenso unanime. Tutti confermati: il presidente Dario Peirone, la vice Giorgia Garola e il consigliere Stefano Tizzani. “Dall’inizio del mio mandato, nel settembre 2020, l’ente ha intrapreso un percorso di rinnovamento ed efficientamento molto apprezzato e riconosciuto – commenta compiaciuto Peirone –. Questo consiglio di amministrazione, insieme al direttore Stefano Nigro e a tutto lo staff ha abbracciato una sfida che sta portando risultati per tutto il territorio piemontese”.