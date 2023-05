Comau (Stellantis) compie 50 anni, "solide radici italiane"

"L'anniversario dei 50 anni costituisce una tappa storica, che ricorda le solide radici italiane di Comau e i risultati raggiunti dalla nostra azienda in questo lungo arco di tempo, in tutto il mondo. Rappresenta anche l'occasione per guardare con fiducia al futuro, che costruiamo giorno dopo giorno, accettando la sfida del cambiamento, grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre più all'avanguardia per i nostri clienti e partner". Lo ha affermato il presidente della società del gruppo Stellantis, Alessandro Nasi, nell'incontro "L'automazione motore di crescita e innovazione: il ruolo di Comau, per i suoi 50 anni". L'evento è stato organizzato nell'ambito delle attività di Ambrosetti Club, piattaforma riservata ai ceo delle principali aziende che operano in Italia, e ha riunito i vertici di oltre 40 aziende presso la sede di Grugliasco, e i rappresentanti di circa 20 società collegate online. "La domanda di automazione cresce di oltre il 10% annuo, con picchi ancora più elevati nei nuovi settori che si stanno aprendo a queste tecnologie. Facendo leva sull'esperienza nell'Automotive 'tradizionale' Comau si sta consolidando nel segmento e-Mobility, che già oggi rappresenta il 25% del nostro business, in costante aumento", ha sottolineato il ceo di Comau, Pietro Gorlier. In mostra le tecnologie di Comau, dal nuovo esoscheletro, che verrà lanciato sul mercato nelle prossime settimane, a soluzioni per il riciclo di batterie.