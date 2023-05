Poltrone & Sofà, avvocato di qualità

Dicono che… sia risultato meno “comodo” del previsto l’incarico assunto dal noto avvocato torinese Riccardo Rossotto, come consulente legale di Poltrone & Sofà. Già liquidatore della Fondazione che gestiva il Salone del libro di Torino e pure numero uno del consorzio informatico Csi Piemonte nella stagione del centrosinistra, Rossotto si è ritrovato presto a dover risolvere qualche grana legata soprattutto a una inchiesta giornalistica sull’azienda di Forlì condotta dalla trasmissione Patti Chiari, andata in onda sulla Tv svizzera del Canton Ticino. Grande esperto di diritto industriale, societario e commerciale, oltreché avvocato giornalista, presidente de L’Incontro, storica testata fondata da Bruno Segre, Rossotto è un appassionato di storia e in particolare delle grandi battaglie che ne hanno tracciato le svolte: “La vita è una straordinaria opportunità: bisogna saperla cogliere” è una delle sue citazioni preferite. E sì che lui di opportunità se n’è lasciate sfuggire poche.