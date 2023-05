VERSO IL 2024

Europee e Regionali: il 9 giugno

sarà election day in Piemonte

La finestra per il rinnovo del parlamento di Bruxelles è fissata tra il 6 e il 9 e questo si trascina dietro anche la tornata per il dopo Cirio. E se passa la riforma Calderoli urne aperte anche per le (nuove) province. Insomma, una abbuffata di schede

Si terranno tra il 6 e il 9 giugno del prossimo anno le elezioni europee nei 27 Paesi dell’Ue. La conferma è arrivata oggi dalla riunione dei rappresentanti permanenti dei Paesi membri (Coreper) che a questo punto dovrà solo essere finalizzata in uno dei prossimi consigli Ue. Questa decisione avrà una conseguenza diretta anche sulle elezioni regionali del Piemonte che, in ossequio alla normativa nazionale, dovranno tenersi in contemporanea a quelle dell’europarlamento. La data verosimile per un eventuale election day potrebbe essere quella di domenica 9 giugno.

Già nel 2014 (25 maggio) e nel 2019 (26 maggio) le elezioni si svolsero in contemporanea e in un unico giorno. Questa volta potrebbero esserci, in più, anche le urne per il rinnovo delle Province, qualora diventasse legge la proposta di riforma per riportarle a ente elettivo di primo livello.