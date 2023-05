GIUSTIZIA

Villani alla guida del Tribunale di Torino

Il Csm opta per una soluzione interna: il nuovo presidente è giudice al Palagiustizia. Plenum spaccato: per un solo voto di scarto è stato preferito a Demarchi, attualmente al vertice degli uffici giudiziari di Cuneo

Modestino Villani è il nuovo presidente del tribunale di Torino. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della magistratura a maggioranza, 14 voti, e con un solo voto di scarto sull'altro candidato proposto dalla commissione, Paolo Demarchi Albengo, presidente del Tribunale di Cuneo, che ne ha avuto 13. Due le astensioni. Villani è attualmente giudice al tribunale di Torino, ex presidente della sesta sessione penale, e in questi mesi è stato reggente dell'ufficio dal polemico addio, nel settembre 2021, di Massimo Terzi, andato in pensione in anticipo di cinque anni per la mancata nomina a presidente della Corte d'Appello di Milano.