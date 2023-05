Lagioia, pronto a dare consigli a ministro per legge su libri

"Per i libri si fanno sempre misure piccole, ci vorrebbe una legge che tenga conto di case editrici, librerie, biblioteche e scuole che sono i grandi attori della partita. Se un ministro della Cultura mi volesse chiedere consigli, io sarò sempre prodigo nel darli". Lo ha affermato Nicola Lagioia, direttore editoriale, in un incontro con i giornalisti alla vigilia dell'inaugurazione di domani alla quale sono attesi il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "L'editoria si autosostiene sul mercato. Non lo fanno il cinema, il teatro, i musei. Al cinema, non perché sia geloso, lo scorso anno sono stati dati 750 milioni di euro. Perché non ai libri? L'editoria non ha bisogno di assistenzialismo, ma ci vogliono leggi e bisogna investire risorse", ha aggiunto Lagioia.