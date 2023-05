Rifugio di migranti, a fuoco uno stabile a Cesana Torinese

La scorsa notte un incendio è scoppiato in uno stabile occupato dagli anarchici a Cesana Torinese, in Alta Val di Susa, che lo usavano come rifugio per i migranti che cercano di raggiungere il confine con la Francia. Una centralina della corrente elettrica è stata danneggiata dalle fiamme e c'è stato un blackout nella zona. L'edificio, all'arrivo di vigili del fuoco e carabinieri, non aveva più persone all'interno e sui fatti indaga la Digos della polizia di Torino.