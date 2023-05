Maltempo: O. Napoli a Salvini, un bel tacer non fu mai scritto

"Il ministro Salvini non sa contare fino a dieci. Altrimenti prima di parlare o di scrivere conterebbe, se necessario anche fino a mille. Come dice un proverbio 'un bel tacer non fu mai scritto'. Imponendosi il silenzio Salvini potrebbe restituire un po' di dignità all'ufficio che ricopre con incerto onore". Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.