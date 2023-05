Maltempo: i vigili del fuoco del Piemonte in Emilia-Romagna

I vigili del fuoco del Piemonte hanno inviato un contingente di cinquanta soccorritori addestrati al soccorso acquatico e ventisette mezzi, tra cui gommoni e mezzi fuoristrada, per assistere la popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dalla grave alluvione. Il contingente è coordinato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte e dalla sala operativa regionale, che lavora a stretto contatto con il Centro operativo nazionale del ministero dell'Interno. L'addestramento al soccorso acquatico, compresa la vestizione con equipaggiamenti di protezione individuale adeguati, è una competenza fondamentale per gli operatori dei vigili del fuoco che operano in situazioni di alluvione, ricordano i vigili del fuoco stessi.