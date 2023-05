Pozzolo (poco) diplomatico

Dicono che… a Vercelli si sia sfiorato l’incidente diplomatico. Dopo la visita istituzionale di Yun-Chung Tsai, rappresentante di Taiwan, accolto dal sindaco Andrea Corsaro, dal prefetto di Vercelli e dal parlamentare di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. A indispettire il consolato cinese, che ha scritto al Comune, sarebbe stato il cerimoniale in cui Tsai è stato definito “ambasciatore” e Taiwan una “nazione”. L’Italia, infatti, non riconosce Taiwan come stato indipendente così come non lo riconosce il resto dell’Unione europea sulla base del principio di “una sola Cina”. Pozzolo, autore dell’invito al rappresentante di Taiwan, non pago del pasticcio diplomatico, ha replicato che “l’Italia è una nazione libera e sovrana” ribadendo che “non accettiamo lezioni di bon ton istituzionale da una nazione che si fonda sul totalitarismo comunista”.

Foto da www.infovercelli24.it