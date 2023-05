Sangiuliano, stiamo lavorando a legge sul libro

"Il Salone è un evento cresciuto, di dimensione internazionale. Il libro è nutrimento dell'anima. Sono appassionato di libri ne possiedo 15 mila. L'interesse personale si coniuga con quello istituzionale e non c'è cosa migliore". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al suo arrivo al Salone del Libro di Torino che inaugurerà oggi con il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Stiamo lavorando a una legge sul libro con due strumenti qualificanti: equo canone sulle librerie. Vogliamo vincolare comuni e enti pubblici ad affittare a prezzo calmierato locali storici per evitare lo spopolamento. La seconda cosa vorremo finanziare giovani under 35 che vogliono aprire delle librerie" ha spiegato a margine il ministro Sangiuliano. Ci sono state polemiche sul rinnovo della direzione del Salone? "Non facciamo parte della governance del salone del Libro. Se un domani si farà una nuova governance ce ne faremo carico" ha spiegato Sangiuliano dopo aver salutato la ministra della Cultura Albanese alla quale ha detto: "l'Albania è un paese fraterno" .