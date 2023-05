Torino si candida a capitale della cultura d'impresa 2024

Torino si candida a Capitale italiana della cultura d'Impresa 2024. Lo ha annunciato il presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, al Salone del Libro, nel corso dell'incontro "Scrivere l'industria: la cultura d'impresa si fa racconto", organizzato dal gruppo dei Grafici, Cartai & Cartotecnici e degli Editori. L'appuntamento segna il ritorno del sistema confindustriale torinese fra i partner della manifestazione editoriale. "Oggi compiamo il primo passo di un cammino durante il quale andremo a coinvolgere tutti gli attori territoriali, per predisporre con la più ampia partecipazione possibile un documento all'altezza delle legittime ambizioni di Torino, che ha già dimostrato nel recente passato di sapersi imporre all'attenzione nazionale e internazionale quando è stata capace di giocare in squadra" ha detto Marsiaj. Torino concorrerà quindi all'assegnazione del riconoscimento, istituito da Confindustria nel 2019, con l'obiettivo di valorizzare la storica vocazione produttiva dell'area e di affermare la natura profonda di una città in cui la cultura e la sua componente industriale rappresentano dei motori primari nel sistema economico e sociale.