Regione Piemonte, 1 milione a qualità di agroalimentare e vitivinicoltura

L'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato il bando 2023 a sostegno delle aziende agricole piemontesi che aderiscono ai regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, istituiti da Unione Europea, Stato e Regione: Dop (denominazioni d'origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta), Stg (specialità tradizionali garantite), Doc e Docg per i vini, indicazioni geografiche delle bevande spiritose, vini aromatizzati, sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (Sqnz), produzione biologica, sistema di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi), sistemi di qualità per il benessere animale, regimi di qualità di natura etica e sociale, indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna". Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.100.000 euro per l'anno 2023. Dal 19 maggio 2023 è possibile presentare le domande di preadesione. "Con la nuova programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027 prosegue l'impegno della Regione a sostegno delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità certificata in Piemonte, il cui valore complessivo è di 1 miliardo e 570 milioni di euro, punto di forza dell'economia del Piemonte grazie all'impegno di tutti i soggetti che operano nella filiera, dai produttori ai Consorzi di tutela ai trasformatori", sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa. Viene assegnato un contributo a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità nel periodo di riferimento di ciascuna annualità, fino a un massimo di 3mila euro all'anno per ciascun beneficiario e per un massimo di cinque anni.