Torino, incontro al Mit tra Salvini e il sindaco Lo Russo

Incontro al ministero di Infrastrutture e trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Secondo quanto riporta una nota, al centro del colloquio, tra le altre cose, la situazione della Metro 2 che presto avrà il commissario, la realizzazione di nuovi invasi sulle Alpi, lo stato di attuazione dei Pinqua. In particolare, a proposito della metro, il Mit non avrebbe problemi a intervenire con un decreto ad hoc qualora il Comune chiedesse una proroga del termine per stipulare i contratti, attualmente fissato al 31 dicembre 2023. In questo modo, verrebbe scongiurato il rischio di perdere le risorse.